В Приморье школьный автобус вылетел в кювет, пострадали 8 детей

В Надеждинском районе Приморского края школьный автобус попал в ДТП. В результате инцидента пострадали 8 детей, 6 из которых госпитализированы.

«Утром 16 ноября 2023 года на 4 км автодороги "Хабаровск—Владивосток—Тавричанка" водитель школьного автобуса, выполняющий перевозку 14 детей не справился с управлением»,— сообщила прокуратура Приморского края.

Надзорное ведомство намерено дать «оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также уделит внимание вопросам содержания дорожного полотна, на котором имеются следы гололеда». По информации прокуратуры, дети-пассажиры автобусы направлены на медицинское обследование, водитель не пострадал.

По информации издания VL.ru, транспортное средство на обледенелой трассе вылетело в кювет и перевернулось на бок.

В минздраве Приморского края «Ъ» сообщили, что в результате ДТП пострадали 8 детей. «Шесть из них будут госпитализированы во владивостокскую клиническую больницу №2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение»,— сказала представитель ведомства.

Алексей Чернышев, Владивосток