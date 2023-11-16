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Коммерсантъ FM
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Билеты «Национальной лотереи» будут продаваться в сети «Пятерочка»

«Национальная лотерея» заключила соглашение с X5 Group, в рамках которого билеты оператора будут представлены в сети магазинов «Пятерочка» (20 тыс. точек), сообщил «Ъ» представитель компании. В дальнейшем, добавил он, планируется запустить продажи билетов во всей сети X5 (гипермаркеты «Перекресток», «Карусель»).

С июля 2014 года в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами выступают Минспорт и Минфин. АО ГСЛ («Государственные лотереи») — оператор лотереи Минспорта, ООО «Спортлото» — Минфина. Крупнейший распространитель билетов — АО ТК «Центр» (бренд «Столото»), все три контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. В 2022 году общая выручка «Спортлото» и ГСЛ, согласно Kartoteka.ru, составила около 69,1 млрд руб.

В 2020 году на рынке появился еще один оператор — ООО «Спортивные лотереи», который распространяет «Национальную лотерею», организуемую Минфином (49% у структур ВТБ, 51% — у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева). Выручка ООО в 2021 году составляла 52,3 млн руб., данные за 2022 год в Kartoteka.ru отсутствуют.

С 1 сентября прошлого года билеты «Столото» перестали продаваться в более чем 40 тыс. отделений «Почты России» (см. «Ъ» от 13 сентября 2022 года). Решение, по данным «Ъ», было принято в интересах конкурента «Столото» — «Национальной лотереи». При этом доля «Столото» от почтовых отделений в точках продаж составляла около 36% (долю в объеме продаж в компании не раскрывали). С 10 мая текущего года «Столото» перестало продаваться и в «Пятерочке».

В «Столото» сообщили «Ъ», что билеты продаются более чем в 32 тыс. точек продаж, в их числе салоны связи МТС, магазины «Лента», О’КЕЙ,«Винлаб», Fix Price, «Бристоль», «Красное и Белое», Globus. «Сегодня около 70% всех лотерейных билетов, распространяемых «Столото», продаются в онлайне — через мобильное приложение и сайт»,— добавил представитель компании.

Юлия Юрасова

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