На открытие школьных стадионов для ярославцев потратят 45 млн

В Ярославской области для открытия школьных стадионов для всех желающих в 2024 году из бюджета потратят 45 млн руб. Об этом сообщила министр образования Ирина Лобода на заседании комитета по образованию облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Лобода

Фото: Ярославская областная дума Ирина Лобода

Фото: Ярославская областная дума

1 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе школьные стадионы должны быть открыты для жителей, желающих заниматься спортом. Позже мэр Ярославля Артем Молчанов объяснил, что желающие могут прийти в школы, подать документы и их будут пускать на стадионы.

В 2024 году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 45 млн руб. для того, чтобы реализовать мероприятия по «открытию стадионов». Госпожа Лобода рассказала, что средства пойдут на обеспечение безопасности. Еще 50 млн руб. заложат на ремонт пришкольных спортивных площадок. Как отметил депутат Максим Дмитриев, этих денег пока мало. «Даже для одного Ярославля этого мало»,— сказал господин Дмитриев.

«Сейчас это новые мероприятия для нас, поэтому мы должны сначала начать»,— ответила Ирина Лобода.

Алла Чижова