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Ректор ЯГМУ выступил на сессии ЮНЕСКО в Париже

Ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов выступил на 42-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Об этом сообщили в университете.

Фото: ЯГМУ//«Вконтакте»

Фото: ЯГМУ//«Вконтакте»

В Париже 7 ноября началась 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. В ходе заседаний представители государств-членов должны в том числе обсудить рекомендации по этичному использованию нейротехнологий.

Позицию российского научного сообщества представил ректор ЯГМУ и академик РАН Александр Хохлов. В ходе своего выступления господин Хохлов отметил, что развитие нейротехнологий обладает положительным потенциалом для людей, а Россия входит в число мировых лидеров в сфере разработок в этой области. При этом ректор ЯГМУ на заседании подчеркнул, что при развитии нейротехнологий нужно учитывать и риски.

«Полагаем оправданным внимание к проблематике биоэтики и нейротехнологий уже на этапах планирования и проведения исследований, особенно при участии уязвимых групп пациентов и здоровых добровольцев. При этом важно понимать и осознавать накопленный опыт в области биоэтики. Считаем, что при подготовке нормативного акта об этических аспектах нейротехнологий, следует учитывать общее положение и критерии этико-правового регулирования. Подтверждаем нашу готовность привлечь отечественный потенциал к экспертной работе по подготовке нового нормативного документа в сфере этики нейротехнологий»,— сказал Александр Хохлов.

Алла Чижова

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