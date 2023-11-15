На Камчатке из-за повреждения линии связи пропал интернет

Минцифры сообщило, что при проведении земельных работ была повреждена наземная часть магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний в Камчатском крае. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, интернет будет восстановлен «в самое ближайшее время».

«Оперативные службы Ростелекома уже работают над устранением аварии. Сейчас в регионе работает сотовая связь, телефония, а также доступны звонки в экстренные службы»,— сообщили в Минцифры.

Ранее сегодня утром организация по мониторингу доступа в сеть NetBlocks сообщила об обвале интернет-подключения у нескольких провайдеров по всему Камчатскому краю. В посте NetBlocks в соцсети X (экс-Twitter) говорится, что сбой произошел по вине Ростелекома, причиной стало повреждение наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на власти Чукотского АО сообщил, что перебои с интернетом наблюдаются на всем полуострове. По данным агентства, у жителей Анадыря и Угольных Копей временно отсутствовал интернет и сотовая связь.