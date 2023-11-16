Новый секретарь реготделения «Единой России» может быть утвержден 30 ноября

Как стало известно «Ъ-Прикамье», 30 ноября планируется провести конференцию регионального отделения партии «Единая России». На ней партийцам будет предложено утвердить нового секретаря ячейки. В минувший понедельник отделение в качестве и. о. секретаря возглавил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Господин Махонин сообщил, что предложит прежнему секретарю Вячеслав Григорьеву занять пост первого замруководителя отделения.

По данным «Ъ-Прикамье», на конференцию может приехать глава генсовета партии Андрей Турчак. Его визит в Пермь ожидался в течение всего лета.

Сам господин Григорьев до заседания президиума отделения, на котором предполагается назначить дату конференции, ситуацию не комментирует. Источник в партии подтвердил «Ъ-Прикамье», что в отделении пока ориентируются на эту дату.