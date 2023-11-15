Концессия прокладывает себе дорогу

В правительстве Нижегородской области подвели итоги отбора заявок на будущую концессию для строительства автомобильной дороги — дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Кроме первой заявки от КСК №11, дочерней компании ДСК «Автобан», больше желающих строить дублер, в который надо вложить более 60 млрд руб., не нашлось. С ней и будет заключен договор. Пока не ясно, в какой доле профинансирует этот проект государство. Для окупаемости проекта предполагается сделать новую городскую магистраль платной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспекту Гагарина, который ежедневно стоит в многокилометровых пробках, нужен дублер

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Проспекту Гагарина, который ежедневно стоит в многокилометровых пробках, нужен дублер

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, завершен прием заявок от потенциальных инвесторов, готовых принять участие в конкурсе на право заключить концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Поскольку иных заявок не поступило, договор будет заключен с инициатором государственно-частного партнерства — ООО «Концессионная строительная компания №11» (КСК №11). Власти планируют до конца 2023 года подписать соглашение с инвестором.

Компания является дочерней структурой ДСК «Автобан» — крупной дорожно-строительной организации, которая в Нижегородской области построила участок автомагистрали М-12 (Москва–Казань).

Дублер проспекта Гагарина будет выводить транспортные потоки из района поселка Дубенки через развязку-эстакаду на улице Ларина к территориям городского развития в Ольгино и Новинках, где предполагается построить новые микрорайоны Нижнего Новгорода. Новая четырехполосная дорога должна разгрузить проспект и выезд из города. В концессии запланированы два варианта строительства магистрали: усеченный вариант — только к новым территориям и полная версия — с созданием моста через Оку и продлением трассы в Автозаводский район до улицы Фучика.

Предварительно стоимость последнего варианта протяженностью 12,8 км оценивалась более чем в 64 млрд руб. Однако до выхода из госэкспертизы утвержденной проектно-сметной документации чиновники избегают каких-либо прогнозов.

Для начала строительства предполагается привлечь и государственные инвестиции, так как в одиночку ДСК «Автобан» финансово не осилит масштабный проект. В качестве капитального гранта могут быть предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты либо прямые субсидии, которые планируется направить на самую капиталоемкую и технологически сложную часть проекта — строительство моста через Оку. В связи с этим в сентябре региональные власти подали в Росавтодор заявку на привлечение 19,8 млрд руб. бюджетных средств. Сколько получит регион, пока не ясно: сейчас на федеральном уровне идет формирование бюджета с рассмотрением заявок от всех субъектов.

По словам гендиректора КСК № 11 Дмитрия Стерлягова, они ждут решения о признании отбора заявок несостоявшимся и заключения концессионного соглашения с Нижегородской областью. Однако пока неизвестна судьба федерального софинансирования проекта, трудно сказать, в каком варианте будет реализовываться строительство дороги-дублера проспекта Гагарина. «Конечно, мы бы хотели строить с четвертой очередью — мостом через Оку. Но такие бюджетные решения принимаются не быстро, я думаю, это станет известно только летом 2024 года», — добавил он.

Впрочем, при наличии проектно-сметной документации и предоставленных регионом сформированных земельных участков, освобожденных от прав третьих лиц, в компании обещают быстро начать строительство второй и третьей очередей дублера.

Для окупаемости затрат проект концессии предполагает, что дорога будет платной. Базовый тариф для легковых автомобилей составит 4 руб. за 1 км, для грузовых — 8 руб.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, для удобства автовладельцев сбор платы планируется бесконтактным способом. Поступать она будет концеденту, то есть в бюджет Нижегородской области.

Роман Кряжев