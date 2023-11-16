Ярославское правительство в два раза увеличит траты на поддержку общественного порядка

В Ярославской области в 2024 году на программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» выделят 211 млн руб., что в два раза больше, чем в 2023-м (95 млн руб.). Финансирование программы обсудили на комитете по законодательству ярославской облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году большую часть средств программы (159 млн руб.) направят на социальную поддержку отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов. Эти средства пойдут на ежемесячные выплаты, деньги получат 789 сотрудников УМВД и 375 — Росгвардии.

«Предложение УМВД России поддержать сотрудников внутренних дел, потому что некомплект значительный в УМВД России по Ярославской области. Правительство Ярославской области пошло на встречу и в два раза увеличили финансирование»,— сказал и.о. министра региональной безопасности Ярославской области Виктор Смирнов.

Всего плановый объем финансирования на текущий год составляет 95 млн руб., из них 92 млн руб. — на профилактику правонарушений. В основном средства программы направляются на изготовление информационных материалов, профилактической продукции, видеороликов, передач, на обучение специалистов и социологические исследования.

Депутат Василий Бобков отметил, что нужно прорабатывать более эффективные профилактические меры. «Мне иногда кажется, что мы как будто застряли. Буклетики какие-то, светоотражающие эмблемки. Честно говоря, если бы я сейчас читал про создание трех телеграм-каналов в поддержку сотрудников правоохранительных органов, например. Уровень наш должен меняться, мы не должны уходить в печатные издания»,— сказал господин Бобков и предложил совместно с правоохранительными органами проработать новые методы.

Алла Чижова