Плюс электрификация всей Ходынки

Состоялось собрание представителей правления Электротехнического треста Центрального района (ЭТЦР) и его заводов: «Динамо», Русского кабельного завода, «Электросила» (бывш. ВЭК) в Харькове, Баскаковского кабельного завода, ламповых фабрик, заводов «Электроугли» и «Изолятор». Был заслушан доклад правления о возможности применения имеющихся в распоряжении ЭТЦР ресурсов для использования таковых в целях развития мощи Красного воздушного флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиационный парад войск Московского гарнизона на Ходынском поле в Москве. 1918 год

Фото: РИА Новости Авиационный парад войск Московского гарнизона на Ходынском поле в Москве. 1918 год

Фото: РИА Новости

Принимая во внимание назревшую необходимость в оборудовании электрическими световыми сигнализационными устройствами московского аэродрома, собрание единогласно постановило:

Взять на себя за счет треста и добровольных пожертвований рабочих и служащих его предприятий первое опытное в России оборудование центрального электроаэродрома в Москве, на Ходынском поле, электрическими световыми сигнализационными устройствами, согласно проекта, согласованного ЭТЦР с Главвоздухфлотом. Предложить общим собраниям работников заводов провести денежные отчисления на означенную работу. Просить Главвоздухфлот оказать всяческое содействие при осуществлении намеченной работы. Для осуществления и исполнения данного постановления создать комиссию из представителей правления и заводов. Предложить данной комиссии возбудить вопрос о переименовании воздушного аэродрома в «Электроаэродром имени тов. Троцкого».

Научно-технический комитет Главвоздухфлота, рассмотрев предложение ЭТЦР, постановил приветствовать его, одобрить схему оборудования осветительного устройства центрального аэродрома и предоставить ЭТЦР права производить отступления от проекта, при условия согласования всех изменений, войти с предложением о поручении центральному аэродрому выполнения всех строительных и вспомогательных работ, связанных с осветительным оборудованием аэродрома, и отпустить для этих целей из средств НТК на опытное строительство предварительно в размере 5000 рублей, ходатайствовать перед комитетом по охране памятников старины о разрешении установить аэромаяк на крыше Петровского дворца и выразить пожелания, чтобы все работы в общих чертах были закончены к 15 октября.

Статья об электрооборудовании Ходынского аэродрома была опубликована в «Известиях».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев