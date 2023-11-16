Нет ничего хуже для сердца, чем сидячий образ жизни

Сидеть нельзя. Особенно нельзя сидеть долго — это очень плохо для сердечной мышцы, уверены авторы исследования физической активности. И чем активность выше, тем меньше сердечно-сосудистых проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Важнейший результат нашего исследования — в том, что даже самые маленькие перемены в образе жизни отлично сказываются на сердечном здоровье,— говорит ведущий автор исследования Джо Блоджет, сотрудница Института спорта, физкультуры и здоровья Университетского колледжа Лондона.— И самое выгодное изменение, которое мы наблюдали у участников нашего эксперимента,— это когда они, вместо того чтобы сидеть, занимались физкультурой, хотя бы умеренной. Лучшее, что может быть в этой ситуации,— это бег, быстрая ходьба или подъем по лестнице, да что угодно, что заставляет человека часто дышать. Улучшит ситуацию даже минута или две таких занятий».

Не только бег или ходьба по лестнице, но даже просто стояние или лежание — даже они лучше для здоровья сердечной мышцы, чем сидение.

В мире сердечно-сосудистые заболевания остаются главным убийцей человека: эти заболевания ответственны за одну из трех смертей. С 1997 года количество людей с сердечной патологией в мире удвоилось.

Давно известно, что физкультура дает реальное улучшение сердечно-сосудистого здоровья, но исследование Джо Блоджет показывает, что совсем небольшое усилие в течение дня будет очень полезно. Всего-то несколько минут — и улучшается ситуация с холестерином, снижается индекс массы тела, уменьшается обхват талии, происходят и другие положительные изменения.

Джо Блоджет с коллегами собрали материал о динамике показателей здоровья 15 тыс. человек из пяти стран мира. Идея исследования была простой: в течение 24 часов смотреть за тем, как реагируют на разные виды физической активности (или неактивности) шесть ключевых показателей. Измерения производились при помощи специального монитора, закрепленного на бедре испытуемого.

Встать с рабочего стула посреди дня и посвятить физической активности даже пять минут ох как непросто, констатируют авторы статьи. Но очень, очень важно делать над собой усилие и то ли прогуливаться, то ли делать небольшую зарядку, что угодно, в общем, лишь бы эта активность ускоряла сердечный ритм. Надо, предлагают авторы статьи, придумать для себя стиль поведения, чтобы добиваться этой активности ежедневно или даже чаще.

Самый простой пример — не разговаривать по телефону сидя, только прогуливаясь. Другой вариант: поставить себе будильник и окончание каждого часа приветствовать высокими прыжками.

Все годится, лишь бы была нагрузка!

По материалам статьи.

Ольга Грибова