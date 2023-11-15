Мать Рамзана Кадырова профинансировала строительство мечети в ХМАО

В городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова построит мечеть. Как сообщил в своем telegram-канале Рамзан Кадыров, деньги на ее строительство выделила его мать Аймани, которая является президентом этого фонда.

Планируется, что двухэтажное здание будет вмещать около 600 верующих. Точная цифра вместимости будет известна после возможных корректировок в проекте. С его реализацией в городе появится первая соборная мечеть.

«До этого мусульмане города собирались для совершения коллективных намазов в приспособленном помещении и зачастую молились на морозе. Теперь, по воле Аллаха, у них появятся достойные условия», — отметил Рамзан Кадыров.

Виталий Красиков

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