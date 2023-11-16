В большой «Семье» паркоматом не щелкают

Мэрия Перми самостоятельно откроет парковку на участке в 10,5 тыс. кв. м возле ТРК «Семья» на ул. Революции. Указанная площадка почти 20 лет на правах аренды использовалась девелопером ТРК — ГК «ЭКС» под свою парковку. Ранее собственник торгового комплекса в суде безуспешно пытался продлить договор аренды. Девелопер считает, что для его посетителей ничего не изменится — его устраивают намерения мэрии. Участник рынка полагает, что такой крупный объект, как ТРК, без своей стоянки функционировать не сможет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми выступит организатором собственной плоскостной парковки на территории в 10,5 тыс. кв. м возле первой очереди ТРК «Семья», сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе пермской мэрии. Объект начнет функционировать в 2024 году.

В администрации Перми пояснили «Ъ-Прикамье», что указанный участок был ранее передан в муниципальную собственность. В мае 2023 года для него установили вид разрешенного использования — «парки культуры и отдыха, хранение автотранспорта». «Сейчас участок передан в безвозмездное пользование Пермской дирекции дорожного движения для дальнейшей организации плоскостной парковки. Ведется подготовительная работа в этом направлении», — сообщили в мэрии. Отметим, что плоскостная парковка размещается внутри квартала, а не вдоль дороги.

Стоит отметить, что в выписке из Росреестра и на публичной кадастровой карте назначение площадки для хранения автотранспорта не значится. В выписке Росреестра говорится, что у участка один вид разрешенного использования — «под парки культуры и отдыха». Зачем участку такой вид, в мэрии не уточнили.

Участок под парковкой на ул. Революции используется одним из крупнейших торговых центров Перми — ТРК «Семья». Земельный надел арендован в нулевых годах АО «Пермский облунивермаг» — структурой ГК «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова, владеющей торговым центром. Изначально срок действия договора аренды составлял 4 года и 11 месяцев, но затем он продлевался. На территории парковки также находится часть ТЦ — рампа для въезда на подземную стоянку (уже на другом участке).

В декабре 2020 года «Пермский облунивермаг» обратился в департамент земельных отношений для заключения договора аренды на 49 лет, но ДЗО отказал. Отказ мотивировали тем, что изначально площадку предоставляли истцу для эксплуатации и обслуживания ТРК «Семья», а не под капитальные объекты недвижимости. На заседаниях представители ДЗО заявляли, что истец не имеет права приобретать участок без торгов. «Пермскому облунивермагу» не удалось через суд обязать мэрию заключить договор аренды земли под парковкой. Апелляционная и кассационная инстанции тоже не поддержали позицию истца.

ТРК «Семья» на ул. Революции, 13, построенный почти 20 лет назад, является одним из крупнейших торговых центров Перми с площадью более 82 тыс. кв. м. Возле него имеются две парковки: одна на спорном участке (10,5 тыс. кв. м), другая (по ул. 25-го Октября) — возле второй очереди объекта (3,5 тыс. кв. м).

Источник, близкий к ГК «ЭКС», сообщил, что посетители ТРК продолжат получать услуги парковки, только с тем изменением, что оператором выступит сам муниципалитет.

«Плоскостную парковку делают ровно аналогично существующей, нам это никак не мешает, только помогает»,— отметил он. Собеседник подчеркнул, что в аренде на 49 лет у ГК участок въезда-выезда на ул. Революции и пространство вокруг выезда из подземной парковки второй очереди. Вся территория въезда вдоль торгового центра и до границы «зеленого садика» в собственности, добавил он.

По словам управляющего партнера «Легес Бюро» Марии Спиридоновой, на участке с видом разрешенного использования «парки культуры и отдыха» возведение парковки невозможно. Если участок используется не по его назначению, собственнику может грозить штраф по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но не более 10 тыс. руб., сообщает госпожа Спиридонова.

Директор УК «Столица» Константин Копытов считает, что ни один ТЦ, особенно такого размера, как «Семья», не может функционировать без собственной парковки. «Этот торговый объект изначально проектировался с парковкой»,— утверждает эксперт. По его мнению, отсутствие собственной парковки скажется и на коммерческой стоимости объекта недвижимости.

Евгения Ахмедова