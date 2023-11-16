Демократическое волеуязвление

По информации «Ъ-Прикамье», депутаты Законодательного собрания Пермского края от КПРФ и «Справедливой России — За правду» столкнулись с сокращением премий и проблемами с доступом к служебным авто. Источники в парламенте связывают это с тем, что оппозиционные депутаты проголосовали против проекта регионального бюджета на 2024–2026 годы. Эксперты в оценках ситуации расходятся. Одни считают такое давление «вопиющим случаем», другие же полагают, что оно вписывается в федеральный тренд на консолидацию власти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», депутаты краевого парламента, в первом чтении голосовавшие против принятия проекта бюджета Пермского края на 2024–2026 годы, лишились премий. Об этом рассказали несколько источников в депутатском корпусе.

По словам одного из собеседников «Ъ-Прикамье», депутаты, выступавшие против принятия бюджета, могут получить премию в размере 0,01% от оклада, а остальные парламентарии — 25%. «Для сравнения, в Государственной думе уровень зарплаты депутатов не зависит от их позиции по вопросам повестки»,— отмечает источник. Собеседники среди депутатов сообщили также, что оппозиционные парламентарии начали испытывать проблемы с доступом к служебному автопарку при оформлении командировок.

Бюджет Прикамья на 2024–2026 годы в первом чтении рассматривался на октябрьском пленарном заседании заксобрания. Тогда против проголосовали 11 депутатов, еще 40 парламентариев проект поддержали. По информации «Ъ-Прикамье», среди голосовавших против — девять представителей фракции КПРФ и двое депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду». Руководители этих фракций Анна Баранова и Вероника Куликова на заседании публично высказывались против проекта, подготовленного региональным правительством. В частности, они выступали за увеличение расходов на решение социальных проблем региона.

По данным «Ъ-Прикамье», оппозиционные фракции не планируют менять свое отношение к проекту бюджета при рассмотрении во втором чтении. «Прак­тика давления на депутатов в заксобрании действительно есть, и это связано не только с голосованием по бюджету, но и с другими дискуссионными вопросами. В этих условиях важно продемонстрировать голосованием, что депутаты с принципиальной позицией еще есть»,— поделился один из парламентариев. «Позицию не меняем, ждем продолжения и, вероятно, лишения годовой премии»,— добавил другой представитель одной из оппозиционных фракций заксобрания. Анна Баранова, Вероника Куликова и первый секретарь крайкома КПРФ и вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова ситуацию не комментируют.

Источник, близкий к аппарату заксобрания, рассказал, что не слышал об отмене премий и других ограничениях для депутатов от оппозиционных фракций. «Но если это было сделано, то не в связи с политической позицией, а на юридических, формальных основаниях»,— предполагает собеседник.

Отметим, что фракция КПРФ традиционно не поддерживает проект бюджета Пермского края, однако до 2021 года не сталкивалась с санкциями за это. В декабре 2021 года несколько собеседников «Ъ-Прикамье» утверждали, что за голосование против финансового документа депутатам от КПРФ на постоянной основе якобы урезали зарплаты. Однако официально эта информация не подтверждалась.

Политтехнолог Алексей Чусовитин назвал давление на оппозиционные фракции «вопиющим случаем». «Если информация о препятствовании работе депутатов от оппозиционных партий подтвердится, то это чудовищная ситуация. Особенно если для подобных действий нет правовых или финансовых оснований. Это не укладывается в федеральную повестку: оппозиционные партии придуманы для того, чтобы выступать с критикой власти, это важная часть системы сдержек и противовесов»,— считает эксперт. Вместе с тем он добавляет, что отчасти представители системной оппозиции сами виноваты в таком отношении со стороны руководства парламента: «Если ты ведешь себя беззубо, позволяешь с собой так обращаться, не можешь четко и внятно обосновать свою позицию — это твоя вина».

Политтехнолог Олег Борисенко назвал действия по отношению к оппозиционным партиям «принуждением к лояльности». «Голосование по бюджету — не причина, а повод. Думаю, это связано с задачами по консолидации власти, поставленными перед региональными властями федеральным цент­ром: все решения должны приниматься четко, без лишних конфликтов и публичных дискуссий»,— предполагает политтехнолог.

Константин Кадочников