ЗакС Петербурга отказался от присвоения звания почетного гражданина города посмертно

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли проект о внесении изменений в городской закон о звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Согласно инициативе, от присвоения этого статуса посмертно решено отказаться.

Автором поправок выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, а соавторами — представители всех шести парламентских фракций.

В случае если законопроект пройдет в городском парламенте все три чтения, то в дальнейшем ЗакС не будет рассматривать документы на присвоение звания почетного гражданина Петербурга в случае смерти кандидата.

Напомним, что посмертно звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в истории присваивалось всего дважды — блокадной героине Ольге Берггольц (1994 год) и первому и последнему мэру города Анатолию Собчаку (2010).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте