Казенными молитвами

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиль Самигуллин предложил открывать молельные комнаты в госучреждениях по всей России. В качестве примера он привел Татарстан, где места для молитв есть во всех исправительных учреждениях. А вчера комната для намаза была открыта в военном госпитале Минобороны в Казани. По словам экспертов, организация таких комнат не противоречит закону, поскольку туда «не заставляют никого ходить». Они отмечают, что такие пространства нужны «там, где люди вынуждены проводить много времени и у них нет возможности сходить в мечеть, храм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин (в центре) в молельной комнате военного госпиталя в Казани

Фото: ДУМ Татарстана Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин (в центре) в молельной комнате военного госпиталя в Казани

Фото: ДУМ Татарстана

Глава ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что в государственных учреждениях нужно открывать комнаты для молитв. В качестве примера он привел больницы и исправительные учреждения республики, где «есть и храм, и мечеть». По его словам, в Татарстане «соблюдают паритет»: открывают молельные комнаты как для мусульман, так и для православных. «В республике не забывают обе конфессии. Подобное можно было бы сделать для представителей всех традиционных религий России»,— сказал муфтий «РИА Новости».

Господин Самигуллин подчеркнул, что при использовании опыта Татарстана «нужно исходить из потребностей». «Если в определенной местности не проживают, например, буддисты, то, соответственно, нет нужды и в молитвенных пространствах для них»,— указал глава ДУМ. Однако если «помимо православных в этой местности много мусульман», то муфтий считает, что «вполне логично позволить им открыть молитвенные комнаты в учреждениях».

На этой неделе молитвенная комната для мусульман была открыта в военном госпитале Минобороны РФ в Казани. Ее площадь составила 12 кв. м, намаз могут читать одновременно 10 человек. На средства спонсоров для комнаты намаза купили ковры, молитвенные принадлежности и религиозную литературу. На открытии комнаты муфтий произнес проповедь.

Ранее в госпитале была открыта комната для православных богослужений. Кроме того, при госпитале действует домовой храм-часовня. Первая Божественная литургия состоялась 1 ноября этого года. Ее возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный).

Открытие молельных комнат в госучреждениях не противоречит закону, считает казанский адвокат, президент Национальной ассоциации юристов (НАЮР) Руслан Нагиев. «У нас свобода вероисповедания. В молельные комнаты никто же не заставляет никого ходить»,— говорит он. По его словам, такие комнаты можно делать даже два метра на два метра и «не обозначать, что это для мусульман или православных». «Просто комната. А там уж как кто хочет, так и молится»,— считает он.

По словам господина Нагиева, молельные комнаты нужны «там, где люди вынуждены проводить много времени и у них нет возможности сходить в мечеть, храм». «Курильщики же выходят покурить? Пять минут занимает. Мусульманская молитва — тоже самое, пять минут. При этом за рабочее время нужно всего два раза: обеденная молитва и предвечерняя. Может, в зимний период три»,— отмечает адвокат.

Он добавляет, что «исправительные учреждения и больницы — это два таких вида мест, где люди начинают обращаться к богу. «Особенно, если мы говорим про онкологию. Почти в каждой палате — либо иконы, либо Коран. Люди молятся»,— указывает господин Нагиев. По его словам, молельными комнатами можно оборудовать и другие госучреждения, если «будет запрос». «Это бывает не только в госучреждениях. Есть православные молельные, например, в аэропортах»,— заключает он.

Власти Татарстана предложение Камиля Самигуллина «Ъ-Казань» не прокомментировали.

Кирилл Антонов