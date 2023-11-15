«Молот» одержал четырнадцатую победу подряд

Второй поединок в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата ВХЛ также завершился для хоккеистов «Молота» победой. Подопечные Павла Зубова сумели забросить в ворота хозяев льда две безответные шайбы. Отличились Дмитрий Воробьев и Константин Рыжов.

Это победа стала четырнадцатой по счету для пермской команды. «Молот» находится на третьем месте в турнирной таблице, но плотность результатов такова, что пермяков от команды, занимающей 16-ое место отделяет всего восемь очков.

Следующий матч «Молот» проведет в пятницу 17 ноября в Рязани.