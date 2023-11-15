Путину рассказали о наблюдателях Урала, «дискредитирующих» избирательную систему

Председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко назвала пишущих жалобы наблюдателей «дискредитирующе» действующими на избирательную систему. Об этом она сказала на встрече Владимира Путина с членами ЦИКа и руководителями региональных избиркомов.

«Первый шаг, который был мной, как председателем, сделан, — попытка найти конструктивные взаимоотношения с наблюдателями, которые иногда достаточно активно, но дискредитирующе действуют на избирательную систему», — сказала госпожа Клименко.

По ее словам, наблюдатели, которые «нацелено пишут жалобы», вводят членов участковых избиркомов в «состояние нервозности». Она отметила, что так как в Свердловской области «люди очень активные», то и жалоб много.

Как рассказывает госпожа Клименко, она пригласила на обучение для членов избирательных комиссий куратора от организации «Голос» (организация внесена в список иноагентов), который после понял, как «самоотверженно» работают члены избиркома.

«Главным результатом любых выборов России является легитимность», — резюмировал Владимир Путин ее монолог.

Виталий Красиков

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