В Татарстане и Чувашии запустили движение по платной трассе М-12

Госкомпания «Автодор» открыла первый участок трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба компании. Старт движению дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи в рамках форума «Транспорт России».

Открытый участок длинной 153 км идет от города Шумерля в Чувашии до развязки с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (Верхнеулонский район Татарстана). Работают четыре полосы движения (по две в каждую сторону). Потоки разделены на всем протяжении, устроено электроосвещение, нет пересечений с другими дорогами в одном уровне и наземных пешеходных переходов, отмечает «Автодор».

Проезд по всему участку стоит 785 руб. для легковых автомобилей и 1,3–1,84 тыс. руб. для грузовиков.

Напомним, М-12 строится с 2020 года. Сейчас неоткрытыми остаются отрезок от Арзамаса до Шумерли и мост через Волгу до Казани. Движение от Москвы до Казани планируют запустить до конца 2024 этого года. В 2024 году дорогу продлят до Екатеринбурга за счет реконструкции трассы М-7 и строительства новых платных участков. Затем трассу хотят продлить до Тюмени.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"