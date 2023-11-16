Медицинская лаборатория CL LAB одержала победу в бизнес-премии «Твердые знаки»

В Краснодаре определили победителей первой региональной бизнес-премии «Твердые знаки 2023» издательского дома «Коммерсантъ Кубань». Краснодарская медицинская лаборатория CL LAB лидировала в номинации «Лучший медицинский проект» со своей главной инновацией 2023 года — разработкой и запуском полноэкзомного исследования Индивидуальная генетическая карта CL G.E.N.E.X.23.

Фото: Коммерсантъ-Кубань

Индивидуальная генетическая карта CL G.E.N.E.X.23 – важный элемент персонализированной медицины. Она даёт комплексную информацию о рисках развития многих наследственных заболеваний и индивидуальных генетически обусловленных предрасположенностях. Это эффективный инструмент геномной диагностики и прогностики, благодаря которому многие люди смогут сохранить здоровье и значительно улучшить качество своей дальнейшей жизни.

«Твердые знаки» – самое яркое событие деловой осени Кубани. Конечно, независимая экспертная оценка реализованных проектов вдохновляет на новые достижения, стимулирует бизнес становиться лучше и привлекательней для своих клиентов. Ведь все мы работаем во имя и для людей. Благодарен, что экспертное жюри по-достоинству оценило значимость для Кубани запуска нашего геномного проекта и исследования CL G.E.N.E.X.23. Это высокая оценка работы всей большой медицинской команды лаборатории CL LAB, которая всегда была и остается на пике инноваций в интересах жизни и здоровья миллионов пациентов», — отмечает Феликс Гамзаев, основатель медицинской лаборатории CL LAB.

Фото: Коммерсантъ-Кубань

Торжественная церемония награждения лауреатов с участием свыше 200 гостей состоялась в отеле Crown Plaza. В финал вышли 32 проекта ведущих бизнес-структур Кубани, 12 из которых стали победителями в тематических номинациях. Всего заявки на участие в конкурсе подали 126 компаний. А проекты участников оценивали 27 экспертов — успешные управленцы и предприниматели Юга России.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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