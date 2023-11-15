«Транснефть» взыскивает с «Роснефти» долг за транспортировку нефти на Кубани

В конце августа «Транснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с «Роснефти» около 4,8 млрд руб., но подробности дела не сообщались. 15 ноября стало известно, что иск связан с проектом строительства новой ветки нефтепровода Тихорецк – Туапсе-2 в Краснодарском крае, сообщает «РИА Новости».

Компании заключили соглашение о тарифе, которое позволяло бы «Роснефти» совместно с «Транснефтью» строить новый участок нефтепровода на Кубани. За счет этого «Роснефть» могла бы прокачивать дополнительные объемы нефти.

По словам ответчика, стороны договорились о приостановке платежей с 1 июня 2012 года до получения госэкспертизы проекта и заключения дополнительного соглашения с корректировками тарифа. Заключение экспертизы было выдано в октябре прошлого года, но допсоглашение компании так и не подписали.

Представитель «Роснефти» в суде отметил, что договор о транспортировке нефти на 2012 год существовал отдельно и по нему нет задолженности. Кроме того, в компании полагают, что обязательства по оплате были приостановлены и оснований для взыскания сейчас нет.

В «Транснефти» заявили, что задолженность в более чем 3,7 млрд руб. появилась из-за неполной оплаты услуг по договору о транспортировке. В иске заявлены также пени за просрочку.

Иск «Транснефти» поступил 31 августа. По итогам предварительного заседания суд назначил основные слушания на 31 января.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram