В Успенском районе при лобовом столкновении машин погибли два человека

Вечером 15 ноября в Успенском районе на автодороге «Армавир — Успенское — Невинномысск» произошло ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, еще два человека пострадали.

25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Москвич», которым управлял мужчина 1949 года рождения. В результате аварии погибли водитель и пассажир «Москвича». Водителя и пассажира другой машины госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Начальник ОГИБДД ОМВД по Успенскому району майор полиции Сергей Аникин отметил, что в результате ДТП также получили повреждения автомобили Volkswagen и Toyota. Они двигались позади автомобиля «Москвич».

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия. Они организуют помощь в движении транспорта на участке трассы, где произошло ДТП.

Татьяна Ручкина

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