Здание АТС Ростелекома в Приморском районе Петербурга переделают под апартаменты

ATL Group перепрофилирует здание на Серебристом бульваре, 18/1 площадью 7,4 тыс. кв. м под апарт-комплекс уровня четыре звезды. Об этом на деловом завтраке Best Breakfast рассказал директор девелоперской компании Артем Мурыгин.

Здание в Приморском районе Санкт-Петербурга ATL Group приобрела у Ростелекома, который ранее использовал его для размещения АТС. Инвестиции с учетом затрат на приобретение объекта составят 500 млн рублей. Ввод комплекса на 90 номеров запланирован на декабрь 2024 года, открытие — на весну 2025 года. Управлять объектом под брендом Serebro by Avenue-apart будет компания «МТЛ-Апарт», которая входит в ГК «БестЪ».

ATL Group ранее не присутствовала на рынке апартаментов. Среди ее проектов — коворкинг Page в Кировском районе Петербурга, склады индивидуального хранения «Кладовочка», а также гостиничная недвижимость.

Подробнее о новом проекте компании — в завтрашнем номере «Ъ-СПб».

Константин Куркин

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