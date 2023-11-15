В Астрахани сисадмина больницы подозревают в торговле данными об умерших

Астраханская киберполиция задержала системного администратора местного медучреждения по подозрению в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (по ч.4 ст. 274.1 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, фигурант, будучи системным администратором отдела технического и программного обеспечения некоего астраханского медицинского учреждения, подключился к ведомственной информационно-аналитической системе через VPN-сервис и скачал персональные данные пациентов медицинских организаций Астраханской области.

Используя удаленное подключение, полагают силовики, подозреваемый на протяжении нескольких лет передавал за ежемесячное вознаграждение данные об усопших третьим лицам. «Возможно, информация передавалась предпринимателям в области ритуальных услуг в коммерческих целях», — говорится в релизе.

Следователи и оперативники разыскивают сообщников сисадмина. Последнему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Дарья Васенина

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