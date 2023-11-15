«Ингосстрах» сообщает, что количество застрахованных по программам ДМС увеличилось почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,4 млн человек. В основном это сотрудники крупных компаний, которые пользуются корпоративными программами. При этом на 83% выросло и количество клиентов физических лиц, сейчас их более 120 тыс. Сборы «Ингосстраха» по ДМС по итогам девяти месяцев года превысили 10 млрд руб., в том числе за счет роста сборов в региональной сети.

«Магнит» завершает выкуп своих акций у иностранных акционеров. Летом правительственная комиссия предоставила ритейлеру право приобрести с дисконтом его бумаги у нерезидентов. Первый раунд компания закрыла в конце лета, а 15 ноября объявила о выкупе еще почти 8% акций в рамках второго. В итоге объем выкупа составит 29,7%.

Группа «Альпина» запустила издательство «Маршмеллоу букс», которое специализируется на выпуске литературы Young Adult, пишут «Ведомости». По оценке директора направления «Альпина. Дети» Ланы Богомаз, совокупный объем инвестиций в проект составляет около 40 млн руб. Планируемый срок их окупаемости — до двух лет. Целевая аудитория издательства «Маршмеллоу букс» — читатели 16-30 лет, преимущественно женщины.