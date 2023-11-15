Расходы Нижнего Новгорода в 2024 году вырастут до 56,4 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода внесла на рассмотрение городской думы проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Предполагается, что доходы муниципалитета составят 54 млрд руб., расходы — 56,4 млрд руб. Оба показателя вырастут на 11% по сравнению с 2023 годом.

Собственные доходы Нижнего Новгорода без учета безвозмездных поступлений из регионального бюджета составят 26,6 млрд руб., что на 3,6 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что больше четверти расходов носят инвестиционный характер и будут направлены на развитие Нижнего Новгорода. При этом, 60% расходов, по его словам, носит социальный характер.

Ирина Андреева