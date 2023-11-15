Упавший груз насмерть придавил рабочего на северо-западе Петербурга

Смертельное происшествие случилось вечером в среду, 15 ноября, в Приморском районе Санкт-Петербурга. О трагедии на Заусадебной улице сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на территории, где располагается строительная компания «Базис-2», во время погрузки в грузовик с транспортировщика поддонов сорвался подъемник для станции техобслуживания. Он насмерть придавил одного из рабочих. Второй сотрудник, участвовавший в погрузке, не пострадал.

По факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка. На месте ЧП работают следователи.

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