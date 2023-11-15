Количество выбросов в воздухе Нижегородской области снизилось вдвое за пять лет

По данным Росстата, количество выбросов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников в Нижегородской области за последние пять лет снизилось почти вдвое.

Об этом министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров сообщил на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге.

Денис Егоров рассказал, что в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина формируется сеть экологического мониторинга. По проекту будут установлены восемь стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы. Два разместят в Нижнем Новгороде, по одному – в Дзержинске, Кстове, Выксе, Балахне и на Бору.

Еще 50 малогабаритных автоматических станций качества атмосферного воздуха дополнительно оснастят в девяти города. Также планирует купить одну передвижную экологическую лабораторию и дооснастить две действующих.

Общий объем финансирования проекта из бюджета Нижегородской области составляет 437 млн руб. Реализовать его планируется к концу 2023 года.

Ирина Андреева