ОП Крыма прекратила полномочия Олега Щербакова после ДТП с погибшим

Общественная палата Крыма с 15 ноября прекратила полномочия Олега Щербакова за грубое нарушение Кодекса этики. Об этом сообщила пресс-служба организации по итогам заседания.

В Общественной палате республики отметили, что Олег Щербаков своим поведением нарушил общепринятые нормы нравственности и порядочности, предусмотренные кодексом этики члена организации. Отмечается, что «он создал условия, при которых причинен вред авторитету Общественной палаты и подрыву доверия к членам Общественной палаты в целом».

8 сентября в Симферополе на улице Киевская Олег Щербаков в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками. В результате ДТП всех троих госпитализировали. Позже один человек скончался в больнице.

Татьяна Ручкина

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