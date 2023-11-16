За парту после третьего

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают разрешить многодетным родителям тратить региональный материнский капитал на собственное образование. Авторы инициативы полагают, что родители смогут на эти деньги повысить квалификацию или получить новую профессию. Эксперты уверены, что рождаемость это не повысит, однако семьи получат еще одну возможность тратить деньги здесь и сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Законопроект, который вносит изменения в городской закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», опубликован на сайте городского парламента. Авторы инициативы, четыре депутата от фракции «Единая Россия», предлагают расширить список целей, на которые можно потратить городской маткапитал. Единороссы предлагают разрешить использовать сертификат на получение родителями профессионального обучения, профессионального или дополнительного профессионального образования.

Родители в декретном отпуске «нередко не имеют профессионального образования или теряют квалификацию, становясь менее конкурентоспособными на современном рынке труда», говорится в пояснительной записке к документу. Парламентарии предполагают, что новая мера даст возможность родителям вернуться на работу, повысив свою квалификацию, или получить новую профессию.

В Петербурге маткапитал дают при рождении или усыновлении третьего ребенка. В 2023 году семья получит 194,2 тыс. рублей. Потратить деньги можно, например, на покупку жилья, строительство дома, образование ребенка, путевку в санаторий или покупку российского автомобиля.

По словам авторов идеи, запрос на новую возможность был от самих семей. Один из законотворцев — депутат Валерий Гарнец — отмечает, что список возможностей для использования маткапитала расширяется каждый год. «Мы стараемся как можно больше дать возможностей родителям использовать эти средства. Поэтому это, безусловно, будет востребовано: любое образование — это вложение в будущее»,— прокомментировал депутат.

В октябре в ЗакСе предложили разрешить тратить региональный маткапитал на покупку школьной формы, учебников, пособий и канцелярию для детей. Как пояснил господин Гарнец, этот законопроект сейчас находится на доработке.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что рождаемость новая мера не повысит. Однако она может стать хорошим способом потратить деньги сразу, а не откладывать их на потом, учитывая инфляцию в стране. «Рождаемость от этого не повышалась и раньше. И сейчас повышаться не будет. Однако это реальная помощь семьям, у которых рождается третий ребенок. Сейчас в стране большая инфляция, и для того чтобы деньги сберегать, их нужно вкладывать во что-то полезное. Если выделяется маткапитал, то глупо, что он лежит просто так и "съедается". Если есть возможность использовать средства на долгосрочную перспективу, например, на образование, то это правильное вложение»,— прокомментировал господин Солонников.

Надежда Ярмула