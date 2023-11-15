Фестиваль «Воронежская камерата» посетили 2,5 тысячи человек

Прошедший с 9 по 13 ноября в шестой раз в Воронеже фестиваль «Воронежская камерата» посетили более 2,5 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе городской филармонии. За пять фестивальных дней состоялось шесть концертов.

На сцене воронежской филармонии выступили народный артист РФ, пианист Николай Луганский, аккордеонист Никита Власов, камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением дирижера из Великобритании Джереми Уолкера, камерный дуэт Карэна Шахгалдяна (скрипка) и Соны Барсегян (фортепиано). Завершила фестиваль оперная певица Ольга Маслова совместно с воронежским симфоническим оркестром.

В Центре креативных индустрий «Матрешка» также в рамках фестиваля прошел авторский вечер композитора и пианиста Алексея Хевелева. Там же состоялись мастер-классы других музыкантов из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Воронежа. Их посетили более 300 человек.

Отмечается, что в рамках «Воронежской камераты» открылись две выставки: экспозиция Российского национального музея музыки «Рахманинов: известный и неизвестный» и мультимедийная выставка «Рахманинов. Три грани гения». Выставки можно посетить до 10 декабря и 30 ноября соответственно.

В этом году «Воронежская камерата» была посвящена 150-летию Сергея Рахманинова.

Егор Якимов