КГИОП отчитался о реализации программы по реставрации памятников в Петербурге

За 10 лет в домах-объектах культурного наследия Санкт-Петербурга за счет бюджетных средств по программе комитета по охране памятников отреставрируют 255 фасадов. Реализовывать программу начали в 2022 году — тогда в работу взяли 35 фасадов. 15 ноября КГИОП отчитался о промежуточных итогах ее реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в комитете, в прошлом году в центре Петербурга отремонтировали фасад дома Николаи на Колокольной улице, 13 и дома Ерошенко в Басковом переулке, 5. В этом году продолжаются работы на 33 фасадах, которые начали реставрировать в 2022 году. К ним добавились 11 новых. Процесс уже завершился на бывшем доме Бутурлиной (ул. Чайковского, 10) и доме Бурцева (ул. Маяковского, 30). Заканчивается ремонт на улице Зодчего Росси, где вернут исторический облик зданиям Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения.

Также в этом году продолжается реконструкция церкви Святой Великомученицы Екатерины Смольного монастыря, ограды церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, собора Петра и Павла в Петергофе. В церкви Знамения в Пушкине восстанавливают фасад, крышу и фундамент. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице восстанавливают комплексно.

Помимо этого, до конца 2023 года планируется завершить первую за 65 лет научную реставрацию колокольни Николо-Богоявленского Морского собора. Началась в этом году и реставрация фасадов Казанской церкви в Зеленогорске и Московских триумфальных ворот.

В 2024 году начнется разработка программы для реставрации фасадов на Невском проспекте. Эта программа займет 4 года. Ее будут выполнять КГИОП вместе с Жилищным комитетом Смольного.

Анастасия Захарова

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