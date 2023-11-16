В Рыбинске вынесли приговор женщине за ДТП, в котором пострадала ее дочь

Рыбинский городкой суд признал виновной женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП, в аварии пострадала дочь подсудимой. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 2 апреля 2022 года 34-летняя женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения, в машине находились два ее ребенка. Двигаясь с превышением скорости, женщина-водитель на перекрестке улиц Фурманова и 9 мая в Рыбинске столкнулась со стоящим на светофоре HYUNDAI CRETA, повреждения получили еще два впереди стоящих автомобиля. По словам очевидцев, после аварии из машины вышел сын подсудимой и сказал, что просил мать не садиться за руль, но она не послушала.

В ДТП пострадала несовершеннолетняя дочь подсудимой, она получила травмы внутренних органов, которые относятся к тяжкому вреду здоровью. «По словам потерпевшей, она к маме каких-либо претензий не имеет, мать ей принесла свои извинения, продолжает заботиться о ней, содержать и воспитывать»,— рассказали в пресс-службе суда.

Суд признал виновной женщину в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 9 месяцев. Также суд лишил прав подсудимую на 2 года 6 месяцев.

Алла Чижова