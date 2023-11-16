Далеко ходить не надо

Стоимость квартир на вторичном рынке в городах рядом с Екатеринбургом за год выросла на 20%, при этом объем предложения сократился. Аналитики отмечают, что на новостройки в пригороде Екатеринбурга приходится около 6,5% всех сделок, заключаемых в агломерации. Больше всего продаж зафиксировано в Верхней Пышме. При этом стоимость 1 кв.м в пригородах в среднем на 30–40% ниже, чем в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на жилье в городах рядом с Екатеринбургом могут быть ниже на 40% чем в уральской столице

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Цены на жилье в городах рядом с Екатеринбургом могут быть ниже на 40% чем в уральской столице

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость жилья в городах Свердловской области, удаленностью до 50 км от Екатеринбурга, за год выросла примерно на 20%. По данным «Авито Недвижимости», заметнее всего цены на вторичном рынке выросли в Первоуральске (+32%, до 62 тыс. руб. за 1 кв.м), Заречном (+26%, до 93,8 тыс. руб.), Арамили (+24,5%, до 85 тыс. руб.) и Ревде (+24%, до 54,9 тыс. руб.).

Самая высокая средняя цена из близлежащих городов зафиксирована в Березовском — 90,9 тыс. руб. и Верхней Пышме — 89,8 тыс. руб.

Как рассказал “Ъ-Урал” коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов, по итогам первой половины ноября наибольший объем предложения вторичных квартир среди указанных городов насчитывается в Верхней Пышме и Первоуральске — около 470 вариантов. «Во всех этих городах за год, в сравнении с тем же периодом 2022 года, количество вторичных квартир в продаже сократилось, особенно заметно в Ревде (–29%). Только в Заречном объем предложения объектов на вторичном рынке за год увеличился на 19,2%»,— прокомментировал господин Попов. Он также добавил, что динамика спроса во всех указанных местах за год была отрицательной, особенно сильно активность пользователей платформы снизилась в Сысерти (–48%).

Что касается первичного рынка, по данным «Авито Недвижимости», в Арамили и Среднеуральске сейчас нет в продаже квартир в новых домах, в Ревде и Первоуральске насчитывается менее 50 таких объектов, в Заречном их около 50. Больше всего квартир в новостройках выставлено на продажу в Березовском — более 1,1 тыс. лотов. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, на новостройки в городах рядом с Екатеринбургом приходится около 6,5% всех сделок, заключаемых в Екатеринбургской агломерации.

«Больше всего продаж приходится на Верхнюю Пышму. По числу проданных квартир в строящихся корпусах этот город опережает некоторые региональные центры. Например, Владимир, Калугу, Курск и другие»,— рассказал “Ъ-Урал” Алексей Попов.

Он также отметил, что квадратный метр в новостройках на 30–33% дешевле, чем в центре уральской столицы, а на вторичном рынке разница с Екатеринбургом в среднем доходит до 40%. «Эта разница меньше, чем в Москве, где цены на жилье в среднем вдвое выше, чем в Подмосковье и в пригородах Санкт-Петербурга, там разница около 70%»,— прокомментировал он.

В Березовском, Верхней Пышме, Ревде и Сысерти объем экспозиции на первичном рынке за год увеличился, а в Заречном и Первоуральске уменьшился. «В Березовском же потенциальные покупатели объектов в новостройках особенно активны. Несмотря на это, здесь за год средняя цена “квадрата” сократилась на 16%»,— рассказал Николай Попов.

Участники рынка отмечают, что стоимость 1 кв.м растет в городах рядом с Екатеринбургом, при этом рынок новостроек по большей части развит слабо.

По данным главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, около 10 лет назад города-спутники закрывали спрос на жилье для жителей Екатеринбурга и внешних покупателей, кому покупка квартиры в уральской столице была не по карману. «Ситуация начала меняться с 2014–2015 года, когда в Екатеринбурге стали строить гораздо больше бюджетного жилья, это и компактные квартиры, и вовлечение в оборот новых территорий с невысокой ценой. Ценовая конкуренция обострилась, и пригороды не все смогли выдержать эту конкуренцию. Высокие объемы стройки сохранились только в Верхней Пышме. В Березовском более или менее стабильно строят, но немного. А Арамиль, Среднеуральск выпали из конкуренции практически совсем»,— рассказал “Ъ-Урал” господин Хорьков.

Мария Игнатова