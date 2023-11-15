В ДТП с двумя грузовиками на уральской трассе погиб человек

В среду утром, 15 ноября, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись два грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, в результате аварии погиб один из водителей.

Авария произошла около 07:40 15 ноября. По предварительным данным ГИБДД, 55-летний водитель Kamaz c полуприцепом Krone двигался со скоростью, которая не позволяла постоянно контролировать движение. Из-за этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовиком Kamaz, за рулем которого был 43-летний водитель.

В результате аварии 43-летний водитель скончался от полученных травм на месте аварии. Сотрудникам МВД известно, что у погибшего было 25 лет водительского стажа. Он ехал из Шадринска в Екатеринбург.

55-летний водитель выехал около 07:00 из Екатеринбурга. В полуприцепе он вез около 20 тонн металлолома. «В какой-то момент он заехал на правую обочину, после чего его тягач понесло влево в сторону встречной полосы, он принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось»,— сказано в сообщении. Стаж его вождения — 32 года.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии.

Полина Хабарова

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