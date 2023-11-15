ФСБ задержала тюменца по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по подозрению в госизмене в пользу Украины. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Тюменского УФСБ.

По версии следствия, мужчина «по заданию украинских спецслужб» за деньги собирал и передавал им сведения о военных объектах, расположенных в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (совершение государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ).

«Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы»,— добавили в пресс-службе.

Виталий Красиков

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