Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Между Орлом и Москвой планируют запустить «Литературный поезд»

«Литературный поезд» «Орловский экспресс» предлагают запустить из Москвы в Орел для школьников и педагогов по литературе и истории. Об этом сообщили в правительстве Орловской области. Проект предполагает знакомство московских школьников с памятными литературными местами Орловской области. В туристический маршрут «Орловского экспресса» в качестве ключевых объектов посещения будут включены в частности музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», усадьба Шеншиных усыпальница А. А. Фета, литературные музеи города Орла, парк Дворянское гнездо.

Каждый вагон «Литературного поезда» будет посвящен одному из писателей, чья биография тесно связана с Орловской областью. Во время путешествия в поезде дети «смогут прослушать аудиоинформацию», принять участие в уроках и викторинах. В ходе поездки группы также вместо стандартного меню школьники смогут попробовать любимые блюда знаменитых писателей и познакомиться с особенностями орловской кухни. Отмечается, что предусмотрен не стандартный формат лекций или экскурсий, а «соединение путешествия, школы, театра, музея, гастрономического туризма».

Егор Якимов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...