Между Орлом и Москвой планируют запустить «Литературный поезд»

«Литературный поезд» «Орловский экспресс» предлагают запустить из Москвы в Орел для школьников и педагогов по литературе и истории. Об этом сообщили в правительстве Орловской области. Проект предполагает знакомство московских школьников с памятными литературными местами Орловской области. В туристический маршрут «Орловского экспресса» в качестве ключевых объектов посещения будут включены в частности музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», усадьба Шеншиных усыпальница А. А. Фета, литературные музеи города Орла, парк Дворянское гнездо.

Каждый вагон «Литературного поезда» будет посвящен одному из писателей, чья биография тесно связана с Орловской областью. Во время путешествия в поезде дети «смогут прослушать аудиоинформацию», принять участие в уроках и викторинах. В ходе поездки группы также вместо стандартного меню школьники смогут попробовать любимые блюда знаменитых писателей и познакомиться с особенностями орловской кухни. Отмечается, что предусмотрен не стандартный формат лекций или экскурсий, а «соединение путешествия, школы, театра, музея, гастрономического туризма».

Егор Якимов