Мост через Ростовское море готов на 90%

Строительная готовность мостового перехода через водохранилище Ростовское море на автодороге магистраль «Дон» — хутор Камышеваха — Ростов-на-Дону составляет 90%. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Завершены работы по устройству опор моста, пролетных строений, устройству гидроизоляции проезжей части и нижнего слоя покрытия путепровода, переустройство водопровода, газопровода. Сейчас рабочие занимаются покраской пролетного строения.

Мост возводится в рамках строительства автодороги «Западная хорда» — объекта Ростовского транспортного кольца.

Кристина Федичкина