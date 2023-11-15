Авито: половина нижегородцев не решилась бы на переезд ради карьеры

Аналитики сервиса «Авито Работа» по итогам опросов и изучения направлений трудовой миграции внутри России спрогнозировали, что 23% жителей Нижнего Новгорода переезжали в другой город по работе. При этом больше половины опрошенных (56%) сообщили, что никогда не решились бы на переезд ради карьеры. Среди нижегородцев, имеющих опыт переезда в другой город ради карьеры, 12% выбрали Санкт-Петербург, следующими по популярности оказались Казань (7%) и Новосибирск (6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В целом из 10 тыс. россиян, прошедших опрос «Авито Работы», 54% респондентов заявили, что не согласились бы на переезд в другой город ради более привлекательной и выгодной работы. О потенциальной готовности переезда гораздо чаще заявляли мужчины, чем женщины. Ожидаемо более легка на подъем молодежь: положительно на вопрос о переезде ответили 69% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Чем старше люди, тем меньше у них желание к перемене места жительства по работе. Среди опрошенных в возрасте 35-44 лет положительно ответили 49% респондентов.

«Пару лет назад ВЦИОМ проводил исследование и выяснил, что половина совершеннолетних россиян живут не в том месте, где они родились. 19% переехали именно по причине трудовой мобильности. Зачастую в небольших городах сосредоточены крупные промышленные и производственные предприятия, заинтересованные в привлечении нового персонала. В условиях повышенного спроса на сотрудников работодатели крайне заинтересованы в квалифицированных кадрах и готовы оплатить таким специалистам переезд. А некоторые компании развивают альтернативные форматы занятости и создают полностью удаленные вакансии и все условия для комфортной работы ценных иногородних специалистов», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Иван Сергеев