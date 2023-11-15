Проект СвЖД по снижению влияния на воду победил в экологическом конкурсе

Проект Свердловской железной дороги (СвЖД) в сфере снижения техногенного воздействия на водные объекты признан лучшим на всероссийском экологическом конкурсе «Надежный партнер — Экология». Как сообщили в пресс-службе СвЖД, проект был реализован в декабре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция Екатеринбург-Сортировочный

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Станция Екатеринбург-Сортировочный

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Современная модульная установка, которая находится на станции Екатеринбург-Сортировочный в автоматическом режиме выполняет эффективную многоступенчатую очистку и фильтрацию промышленных сточных вод, поступающих в городские канализационные сети. «Инновационное оборудование дополнило успешно функционирующую комплексную систему очистки ливневых и сточных вод»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что СвЖД в 2019 году получила награду за проект благоустройства сквера им. Бабыкина в Екатеринбурге, в 2020-м — за создание комплекса по дроблению и сортировке старых железобетонных шпал на станции Подволошная. В 2021-м магистраль была награждена за ввод в эксплуатацию технологической линии по переработке резиновых отходов на ст. Пермь-Сортировочная.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края.

Полина Хабарова

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