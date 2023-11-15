Все УК Краснодара подали заявки на отопление

Все управляющие компании в Краснодаре подали заявки на включение отопления. Об этом в прямом эфире 15 ноября рассказал замглавы города Максим Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По словам вице-мэра, включить тепло также поручили в 381 соцобъекте. По состоянию на 8:00 15 ноября без отопления остались 15 объектов. Тепло для них подадут до конца текущего дня.

Ранее сообщалось, что полностью отопление в Краснодаре включат, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов и продержится на этом уровне пять дней подряд. До этого отопление начали включать по заявкам.

Вячеслав Рыжков

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