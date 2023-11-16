Льготы многодетным семьям в 2023 году

Какие семьи считаются многодетными и что за льготы им положены — в справке «Ъ».

Когда семья считается многодетной

В настоящее время каждый субъект сам определяет, какое количество несовершеннолетних детей должно воспитываться в семье, чтобы она получила статус многодетной. В большинстве регионов для этого необходимо трое детей. 20 сентября 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о едином статусе многодетной семьи. В нем предлагается включать в эту категорию все семьи, в которых трое и более детей, младший из которых не достиг совершеннолетия.

Как получить статус многодетной семьи

Получить документ, подтверждающий статус многодетной семьи, можно:

— в МФЦ;

— в местном органе социальной защиты;

— на портале «Госуслуг».

Родителям понадобятся следующие документы:

— паспорта и СНИЛС родителей;

— СНИЛС детей;

— свидетельства о рождении детей;

— паспорт ребенка (для детей старше 14 лет);

— свидетельство о заключении (расторжении) брака;

— свидетельство об установлении отцовства (если оно установлено);

— свидетельство о смене ФИО (если они менялись);

— свидетельство о смерти или судебное решение о признании родителя умершим (при наличии).

Выплаты многодетным семьям

Все семьи с детьми могут получить материнский капитал. Его размер в 2023 году составляет 586,9 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. на второго ребенка, если семья не получала выплату на первого. При оформлении пособия на первого ребенка, выплата на второго составит — 188,6 тыс. руб. Материнский капитал можно потратить на жилье, образование для ребенка, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию матери или получать его частями ежемесячно.

Один раз многодетная семья может получить субсидию на погашение ипотеки. Ее размер составляет 450 тыс. руб. Она выдается на погашение ипотеки, договор по которой был заключен до 1 июля 2024 года.

Налоговые льготы

Многодетным родителям полагается ежемесячный налоговый вычет из НДФЛ. Он составляет по 1,4 тыс. руб. за первого и второго ребенка и еще 3 тыс. руб. за третьего. Налоговый вычет родителям детей-инвалидов составляет 12 тыс. руб., а опекунам — 6 тыс. руб. Воспользоваться этой льготой можно, пока годовой доход не превысит 350 тыс. руб. Когда он станет больше этой суммы, вычет нельзя будет получить до конца года. С началом нового года льготу снова можно будет получать, пока годовой доход не составит 350 тыс. руб.

Многодетным семьям положен вычет по налогу на имущество для одного объекта в размере кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м общей площади дома на каждого ребенка младше 18 лет.

Многодетная семья может получить вычет на земельный налог. Сумму пошлины уменьшат на кадастровую стоимость 600 кв. м. Если участок меньше этого размера, то семья будет освобождена от уплаты налога.

Транспортные льготы

Школьники из многодетных семей могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Чтобы пользоваться этой льготой, необходимо получить специальный проездной или социальную карту.

Многодетные семьи могут получить скидку до 50% на авиабилеты. Однако она действует не на все направления и есть не в каждой авиакомпании. Кроме того, количество таких льготных билетов на каждый рейс ограничено.

Коммунальные и другие льготы

Многодетным семьям полагается скидка в размере 30% на оплату ЖКХ. Это общероссийская ставка, но каждый регион может увеличивать ее на свое усмотрение. Эта скидка не действует на оплату капитального ремонта.

Многодетные родители имеют право на ежегодный отпуск в удобное время. Эту льготу можно получить, если в семье трое и более детей до 18 лет, при условии, что младшему ребенку нет 14 лет.

Многодетные матери имеют право на досрочную пенсию. Женщины, родившие троих детей, могут выйти на нее в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — в 50 лет. Необходимые требования для такого выхода на пенсию:

— трудовой стаж от 15 лет;

— все дети в семье должны достичь возраста восьми лет;

— отсутствие факта лишения родительских прав;

— соответствующее значение индивидуального пенсионного коэффициента (в 2023 году не менее 25,8).

Матери двух и более детей могут досрочно выйти на пенсию при наличии трудового стажа не менее 20 лет. Кроме того, они должны были проработать минимум 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним регионах.

Региональные льготы

Каждый регион может самостоятельно создавать новые льготы или увеличивать уже существующие. Это может быть:

— бесплатный земельный участок или компенсация на его покупку;

— бесплатное питание для школьников или компенсация его стоимости;

— увеличение базовой скидки на оплату услуг ЖКХ;

— бесплатные лекарства, предоставляемые по рецептам врачей, для детей до 6 лет;

— первоочередное зачисление в детский сад и компенсация его стоимости;

— бесплатная школьная форма;

— бесплатное посещение музеев, парков, выставок;

— снижение или полная отмена транспортного налога;

— бесплатная парковка;

— дополнительные субсидии на покупку жилья.

Оформить большинство льгот можно с помощью МФЦ. Отказ в получении той или иной привилегии можно оспорить. Понадобится подать иск к тому ведомству, которое отказалось выдать льготу. Кроме того, можно обратиться в прокуратуру. Ее сотрудники могут помочь с составлением иска.