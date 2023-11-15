Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Т1 Интеграция и ГК «Солар» совместно займутся развитием комплексных ИБ-систем

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, объявил о начале сотрудничества с ГК «Солар», архитектором комплексной кибербезопасности, входящей в кластер информационной безопасности ПАО «Ростелеком». Партнерство позволит Холдингу Т1 не только расширить свой продуктовый портфель, но и укрепить импортонезависимость и киберзащиту отечественного бизнеса.

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Компании подписали соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023. Сотрудничество позволит комплексно подойти к вопросам обеспечения информационной безопасности ИТ-инфраструктуры заказчиков. Соглашение подразумевает совместную работу над совершенствованием и тестированием современных отечественных технологий и решений информационной безопасности, а также апробацию многофункциональных платформ и систем. В рамках партнерства ГК «Солар» подключится к пилотным проектам, а также консультированию и обучению партнеров и заказчиков Холдинга Т1. Последнее предполагает проведение мероприятий по развитию практических навыков отражения атак и восстановления систем, киберучений на базе платформы Solar Кибермир, а также поддержку деятельности организаций и профессиональных объединений по обмену опытом обеспечения информационной безопасности.

«Рынок ИТ и ИБ переживает рост. Одновременно с этим игроки объединяют знания и компетенции, чтобы в стратегическом горизонте стать востребованнее и повышать экспертизу в определенных областях. Партнерство с «Соларом» — возможность получить уникальные и критически необходимые на рынке компетенции. Оно позволит нам интенсифицировать работу в этой сфере, предлагая заказчикам комплексный подход — от ИБ-аудита до внедрения и поддержки широкого перечня решений по кибербезопасности», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграции.

«Наше сотрудничество с Т1 началось около года назад с отдельных проектов в области финтеха. Мы рады, что результатом этой работы стало решение о расширении взаимодействия и включения в него не только технологических проектов, но и таких важных направлений, как подготовка специалистов по информационной безопасности и участие в реализации государственной политики в области национальной и международной информационной безопасности. Объединение усилий с одним из лидеров российского ИТ-рынка позволит нам применить глубокую экспертизу, полученную на опыте защиты более 850 государственных и коммерческих организации, с T1 и их партнерами», — прокомментировал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

ПАО «Ростелеком»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...