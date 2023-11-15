Т1 Интеграция и ГК «Солар» совместно займутся развитием комплексных ИБ-систем

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, объявил о начале сотрудничества с ГК «Солар», архитектором комплексной кибербезопасности, входящей в кластер информационной безопасности ПАО «Ростелеком». Партнерство позволит Холдингу Т1 не только расширить свой продуктовый портфель, но и укрепить импортонезависимость и киберзащиту отечественного бизнеса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком



Компании подписали соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023. Сотрудничество позволит комплексно подойти к вопросам обеспечения информационной безопасности ИТ-инфраструктуры заказчиков. Соглашение подразумевает совместную работу над совершенствованием и тестированием современных отечественных технологий и решений информационной безопасности, а также апробацию многофункциональных платформ и систем. В рамках партнерства ГК «Солар» подключится к пилотным проектам, а также консультированию и обучению партнеров и заказчиков Холдинга Т1. Последнее предполагает проведение мероприятий по развитию практических навыков отражения атак и восстановления систем, киберучений на базе платформы Solar Кибермир, а также поддержку деятельности организаций и профессиональных объединений по обмену опытом обеспечения информационной безопасности.

«Рынок ИТ и ИБ переживает рост. Одновременно с этим игроки объединяют знания и компетенции, чтобы в стратегическом горизонте стать востребованнее и повышать экспертизу в определенных областях. Партнерство с «Соларом» — возможность получить уникальные и критически необходимые на рынке компетенции. Оно позволит нам интенсифицировать работу в этой сфере, предлагая заказчикам комплексный подход — от ИБ-аудита до внедрения и поддержки широкого перечня решений по кибербезопасности», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграции.

«Наше сотрудничество с Т1 началось около года назад с отдельных проектов в области финтеха. Мы рады, что результатом этой работы стало решение о расширении взаимодействия и включения в него не только технологических проектов, но и таких важных направлений, как подготовка специалистов по информационной безопасности и участие в реализации государственной политики в области национальной и международной информационной безопасности. Объединение усилий с одним из лидеров российского ИТ-рынка позволит нам применить глубокую экспертизу, полученную на опыте защиты более 850 государственных и коммерческих организации, с T1 и их партнерами», — прокомментировал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

ПАО «Ростелеком»