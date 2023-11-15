MIA: Албания экстрадирует в Россию криминального авторитета Васю Бандита

Суд албанского города Шкодер одобрил экстрадицию в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова (Вася Бандит), который объявлен в розыск Интерполом, сообщило агентство MIA. В РФ Игоря Кокунова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Как передает MIA, защита россиянина в албанском суде заявила, что документ об экстрадиции Васи Бандита был подписан заместителем генпрокурора России, а не генпрокурором или министром юстиции, что противоречит международной конвенции. Игорь Кокунов также запросил в Албании политического убежища, утверждая, что в России его жизни угрожает опасность, но ему было отказано, сообщает агентство. Адвокат Васи Бандита заявил, что решение суда об экстрадиции будет обжаловано.

22 февраля 2022 года Мособлсуд сообщил, что приостановил рассмотрение уголовного дела Игоря Кокунова, потому что обвиняемый сбежал из своего дома в Подмосковье, в котором находился под домашним арестом. В России ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб.

По версии следствия, с 1993 года Кокунов координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, участвовал в воровских сходках с целью раздела сфер влияния и доходов. Он неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

Подробнее о деле Васи Бандита — в материале «Вася Бандит не остался без дела».

Эрдни Кагалтынов