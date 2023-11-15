«Яндекс» устроит банкет

Компания «Яндекс» выходит на новый рынок: она займется кейтерингом. Сервис предлагает доставку готовых блюд, а также сопутствующие услуги. Это аренда посуды и украшений для стола, клининг и помощь поваров и официантов. Заказы будет принимать и обрабатывать уже давно работающее в сегменте быстрой доставки еды подразделение «Яндекс. Еда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но этот опыт вряд ли пригодится компании в новой нише, полагает генеральный директор сервиса по доставке еды в офис и на мероприятия Catery Андрей Черепанов: «Все-таки это совершенно разные виды заказа, тут требуется другой уровень сервиса. Клиенты очень требовательны, поскольку это не просто доставить бургер и так далее, это большие ответственные мероприятия.

Там недопустимы опоздания или какие-то испорченные продукты — все это может сильно навредить репутации не только того, кто доставляет, но и самого клиента, если он организовывает какой-то банкет для своих партнеров.

По нашему опыту, а мы работаем как с кейтеринговыми службами, так и непосредственно с ресторанами, им приходится сильно адаптировать меню под формат кейтеринга, делать фуршетные, банкетные закуски и работать над качеством сервиса, предоставлять дополнительные услуги, аренду, обслуживание и так далее. Здесь требуется другой подход».

«Яндекс» сообщил, что партнерами в новом проекте будут около 30 компаний. Среди них уже опытные игроки рынка, такие как «Вкусвилл праздник», GalaBox Catering, «Костис» и другие. Это слишком скромный набор, отметили в разговоре с “Ъ FM” специалисты по кейтерингу. У других профильных маркетплейсов в портфеле несколько сотен партнеров.

Чтобы переманить компании у конкурентов, «Яндексу» придется предложить им условия лучше, чем в среднем по рынку. Хотя с точки зрения потребителя на имидж нового игрока будет работать его бренд, полагает генеральный директор компании Restcon Елена Перепелица:

«Этот рынок немного подсократился. Прежде всего помог COVID-19, последующие события тоже несильно радовали. Да, есть достаточно крупные кейтеринговые компании, которые неплохо себя чувствуют на рынке. Честно скажу, не знаю, насколько это сейчас удачный шаг.

Возможно, "Яндекс" хочет предложить какие-то хорошие условия крупным организациям, которые откажутся от нынешних партнеров в его пользу.

Либо он намерен подбирать всякую мелочь, а это уже совсем другой разговор, с этим сложнее работать. Хотя, если речь будет идти о новичках, о тех, кто раньше не заказывал кейтеринговые услуги, то преимущество может оказаться у "Яндекса", поскольку компания крупная, она на слуху. Ее все знают, поэтому доверия к ней больше, чем к какому-нибудь неизвестному ресторану».

Рынок кейтеринга в России активно развивается. В 2022-м оборот сегмента вырос на 14% год к году и превысил 500 млрд руб., пишут «Ведомости». Но такую динамику обеспечил в основном рост цен на продукты. По итогам прошлого года блюда и напитки в общепите подорожали на 13%.

Эксперты не ожидают высокого спроса на кейтеринговые услуги в ближайшее время. Согласно результатам опросов Superjob, меньше 40% российских компаний планируют проводить корпоративы, фуршеты или тимбилдинги в ближайший год. А те, кто все-таки будет, сократили бюджеты на такие мероприятия.

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Светлана Белова