В Казани 32-летнего мужчину будут судить за организацию азартных игр

В Казани суд рассмотрит дело 32-летнего местного жителя, которому вменяют организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Следствие полагает, что обвиняемый организовал игорный клуб на улице Липатова на втором этаже одного из домов. Для этой цели он купил 20 мониторов, 23 системных блока, а также иное оборудование для проведения незаконных азартных игр, проводя азартные игры с февраля до сентября 2023 года, уточнили в ведомстве.

Вину мужчина полностью признал.

"Ъ-Казань"