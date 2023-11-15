Нелегальные нижегородские «банкиры» заработали за два года 411 млн рублей

В Нижнем Новгороде вынесен приговор местным жителям Илье Белову, Олегу Березину, Михаилу Макурову и Ивану Сорокину. Они обвинялись в участии в преступном сообществе, нелегальной банковской деятельности и финансовых операциях с деньгами, полученными преступным путем.

По данным областной прокуратуры, с января 2013 года по апрель 2015 гогда злоумышленники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли по их поручению банковские переводы, проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание. Группа действовала в Нижнем Новгороде, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Банковской лицензии на ведение подобной деятельности у них не было.

Подсудимые регистрировали на номинальных директоров общества с ограниченной ответственностью и открывали расчетные счета. Сбор денег с различных торговых точек и их перевозка проводились на основании агентских договоров и договоров на перевозку материальных ценностей.

В Нижнем Новгороде преступники организовали в офисном помещении кассу, куда привозили денежные средства для последующей выдачи клиентам, заинтересованным в получении банковских услуг. С каждой операции соучастники получали вознаграждение 4 % от суммы операции. Всего за время преступной деятельности они «заработали» более 411 млн руб.

Подсудимые признали себя виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. По решению суда Илья Белов приговорен 2 годам и 9 месяцам лишения свободы, Олег Березин и Михаил Макуров осуждены на 2 года и 8 месяцев, Иван Сорокин получил 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Андрей Репин