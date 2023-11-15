Энергетики отремонтировали шесть питающих центров на Кубани

Кубанские энергетики отремонтировали шесть питающих центров в регионе. Специалисты «Россети» заменили опорно-стержневую изоляцию на подстанциях 220 кВ, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник отметил, что проведенные энергетиками работы позволили повысить надежность электроснабжения свыше 5,5 млн жителей региона. Также более надежное энергоснабжение получили предприятия промышленности и курорты Кубани.

Специалисты установили 166 единиц опорно-стержневой изоляции на шести подстанциях. Новое оборудование сделано в России и, как заявляют в администрации, адаптировано к различным климатическим условиям.

Вячеслав Рыжков

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