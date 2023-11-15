Мошенники выманили у жителей Нижегородской области 3,5 млн рублей
Полиция расследует уголовные дела о мошенничестве по ст. 159 УК РФ по заявлениям нижегородца и жителя Кстовского района, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Неизвестные похитили у потерпевших в общей сложности 3,5 млн руб., отметили в ведомстве.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным следствия, жителю Нижнего Новгорода позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о сомнительной операции по лицевому счету. Потерпевшего убедили оформить кредиты и перевести деньги на якобы безопасные счета. В итоге нижегородец занял у двух банков 1,6 млн руб. и перевел предполагаемым мошенникам.
В свою очередь кстовчанину позвонили мнимые брокеры и предложили быстрый заработок, для которого потребовалось оформить кредиты и перевести деньги на указанные счета. Мужчина потерял почти 2 млн руб. заемных средств.
Ранее полиция сообщила о новой мошеннической схеме, когда звонящие представляются сотрудниками операторов сотовой связи и убеждают своих жертв предоставить им доступ к личному кабинету портала госуслуг.