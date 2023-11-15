В Башкирии заключили новое межотраслевое соглашение в области здравоохранения

Министерство здравоохранения Башкирии, Республиканский профсоюз работников здравоохранения и Региональное отделение «Общества по организации здравоохранения и общественного здоровья» подписали новое отраслевое соглашение на 2023-2026 годы, сообщили в пресс-службе профсоюза медиков республики.

В документе сохранены все действующие льготы и гарантии работникам отрасли, в том числе, доплаты работникам службы скорой медицинской помощи, установленных в 2022 году, отмечается в сообщении. Также усилен и дополнен блок вопросов, касающийся соблюдения требований трудового законодательства, оплаты труда, уровня социально-экономической и профессиональной защиты медработников республики.

В новом отраслевом соглашении расширяется область взаимодействия в рамках социального партнерства, отметил председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. Предусмотрены дополнительные гарантии председателям и казначеям профсоюзных организаций на местах. По его словам, профсоюз считает действующее отраслевое соглашение наполненным и сбалансированным. «Это основа для разработки коллективных договоров в медицинских организациях по всей республике»,— отметил он.

Майя Иванова

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