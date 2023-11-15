Минстрой РФ отказал в согласовании кандидатуры Михаила Асеева на пост главы минстроя Самарской области

В министерстве строительства Правительства РФ отказали губернатору Дмитрию Азарову в согласовании кандидатуры Михаила Асеева на пост министра строительства Самарской области. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в ведомстве.

В начале ноября господин Дмитрий Азаров лично представлял Михаила Асеева главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину в ходе их рабочей встречи. Источник «Ъ-Волга» в федеральном ведомстве сообщил, что «у руководства министерства вызвал недоумение и раздражение тот факт, что глава Самарской области внес кандидатуру чиновника несмотря на то, что на тот момент он уже являлся фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС), которое господин Асеев и возглавлял. О проблемах с законом у Михаила Асеева глава федерального ведомства узнал в том числе и из СМИ. В рамках расследования данного дела у чиновника проходили обыски, также он неоднократно вызывался на допросы.

В настоящее время в отношении Михаила Асеева возобновились следственные действия, а сам он задержан. В ближайшие дни может решиться вопрос об аресте чиновника. Уголовное дело связано с тем, что правительство региона без заключения госэкспертизы перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская».

Фигурантом по данному делу является и ушедший в отставку врио председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который также был задержан, но переведен в медучреждение под охрану в связи с состоянием здоровья.

Евгений Чернов